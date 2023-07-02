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НовостиОбщество2 июля 2023 9:27

Дожди останутся в Кировской области на 2 июля

Местами по региону возможны грозы
Петр МАКСИМОВ
Осадки сохранятся до начала новой недели

Осадки сохранятся до начала новой недели

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье, 2 июля, осадки прекратятся лишь местами. Таков прогноз кировских синоптиков.

По данным Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Кирове будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ветер с порывами до 11 метров в секунду. Днем +22… +24 градуса.

В районах Кировской области также облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы и усиление ветра до 11 метров в секунду. Температура в разных уголках региона составит до +22… +27 градусов.

В ночь на понедельник, по предварительным прогнозам, по всему региону вновь могут пройти кратковременные дожди.