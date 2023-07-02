Вятскому симфоническому оркестру вернули имя Раевского

Имя В. А. Раевского вернули с 1 июля. Фото: Вятская филармония

Несколько месяцев назад Вятский губернский симфонический оркестр перестали называть именем Валерия Александровича Раевского - заслуженного артиста России, руководившего оркестром 20 лет, с 1994-го.

Как выяснилось, «подняв архивы», новое руководство минкультуры Кировской области и Вятской филармонии имени Чайковского не нашло документов о присвоении оркестру имени Раевского. Поэтому его убрали из всех афиш и анонсов, не объявляли на концертах.

Однако кировские деятели культуры подали коллективные обращения в разные ведомства: попросили вернуть оркестру имя Раевского.

Как рассказала зампред правительства Кировской области Светлана Шумайлова, коллектив филармонии решил, что с 1 июля Вятский губернский симфонический оркестр вновь будет носить имя Валерия Александровича Раевского.

По данным Общественной палаты Кировской области, с каждым артистом пришлось заключить допсоглашение и переделать все документы, включая трудовые договоры. Однако власти все же согласовали возвращение имени Раевского оркестру.