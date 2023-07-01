Кировчан предупреждают о ливнях, грозах и порывистом ветре

Ожидаются порывы до 15 метров в секунду Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 1 июля, в Кировской области ухудшилась погода.

Вечером 1 июля местами по региону ожидаются грозы, усиление ветра (порывы до 15 метров в секунду). Возможны сильные дожди, ливни и даже град.

В таких погодных условиях ГУ МЧС России по Кировской области призывает граждан по возможности оставаться дома, не оставлять детей одних.

При необходимости - звонить по единому номеру экстренных служб 112. Звонки принимают круглосуточно и бесплатно.