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НовостиОбщество1 июля 2023 13:57

По улице Молодой Гвардии в Кирове ограничили проезд

На участке дороги проведут аварийные работы
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Срок действия ограничения - 10 июля

Срок действия ограничения - 10 июля

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С субботы, 1 июля, в Кирове ограничили движение по улице Молодой Гвардии (между улицей Горького и Хлебозаводским проездом).

Здесь проведут аварийно-ремонтные работы на магистральной теплотрассе. На участке между улицами Слободской и Горького будут частично заужать дорогу. А у дома № 102 полностью перекроют сквозной проезд: будет ограничен путь к некоторым горожам.

Дата снятия ограничений - 10 июля, - сообщает «Т Плюс».

Ранее перекрыли участки улиц Труда и Казанской.