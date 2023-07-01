По улице Молодой Гвардии в Кирове ограничили проезд

Срок действия ограничения - 10 июля Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С субботы, 1 июля, в Кирове ограничили движение по улице Молодой Гвардии (между улицей Горького и Хлебозаводским проездом).

Здесь проведут аварийно-ремонтные работы на магистральной теплотрассе. На участке между улицами Слободской и Горького будут частично заужать дорогу. А у дома № 102 полностью перекроют сквозной проезд: будет ограничен путь к некоторым горожам.

Дата снятия ограничений - 10 июля, - сообщает «Т Плюс».

Ранее перекрыли участки улиц Труда и Казанской.