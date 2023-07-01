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НовостиПроисшествия1 июля 2023 13:45

В Кирове задержали водителя-лихача с признаками опьянения

Мужчину передали сотрудникам ГИБДД для разбирательства
Петр МАКСИМОВ
Патруль остановил авто на улице Жуковского. Фото: Росгвардия Кировской области

Патруль остановил авто на улице Жуковского. Фото: Росгвардия Кировской области

На днях в Кирове задержали водителя с признаками опьянения.

Около двух часов ночи патруль Росгвардии, проходя по городу, увидел на улице Жуковского «Опель», водитель которого явно нарушал правила движения: машина ехала рывками, опасно маневрировала, не пропускала пешеходов. При виде патрульных водитель остановился и даже предъявил документы. Во время беседы росгвардейцы почувствовали от него явный запах алкоголя.

Для дальнейшего разбирательства водителя - мужчину 1992 года рождения - передали сотрудникам ГИБДД.