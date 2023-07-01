Остановку от кировского ЦУМа перенесут к «Прогрессу»

В городе продолжают латать сети. Фото: телеграм-канал Вячеслава Симакова

Автобусную остановку от ЦУМа в Кирове перенесут дальше по улице Воровского. В итоге она окажется у стадиона «Прогресс».

По словам главы администрации Кирова Симакова, причина - продолжающиеся работы по реконструкции сетей. Сейчас они идут у ТЦ «Тайм», далее перейдут к ЦУМу. Придется перекрывать часть дороги, в том числе полосу, по которой обычно подъезжают к остановке. Об этом Вячеслав Николаевич рассказал «Киров Граду».

Напомним, ранее движение неподалеку от ЦУМа также было затруднено из-за перекрытия полосы дороги: подрядчик ремонтировал сети.