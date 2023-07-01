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НовостиОбщество1 июля 2023 11:02

Кировские водители могут пожаловаться на штрафы ГИБДД в прокуратуру

Звонки будут принимать в понедельник, 3 июля
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Если протоколы на основании данных дорожных камер выписаны с нарушениями, будут приняты меры

Если протоколы на основании данных дорожных камер выписаны с нарушениями, будут приняты меры

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Кировской области проведет горячую линию. Тема - соблюдение прав водителей при направлении им постановлений об административных нарушениях, вынесенных по материалам фото- и видеофиксации.

В понедельник, 3 июля, автомобилисты смогут сообщить о нарушениях закона, а также получить разъяснения действующих норм. Звонки будут принимать с 10 до 17 часов по номеру (8332) 37-40-98. Обратиться можно и через интернет-приемную на сайте прокуратуры.

По обращениям кировчан организуют проверки. При наличии оснований примут меры.