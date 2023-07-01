Кировские водители могут пожаловаться на штрафы ГИБДД в прокуратуру

Если протоколы на основании данных дорожных камер выписаны с нарушениями, будут приняты меры Фото: Иван МАКЕЕВ

Прокуратура Кировской области проведет горячую линию. Тема - соблюдение прав водителей при направлении им постановлений об административных нарушениях, вынесенных по материалам фото- и видеофиксации.

В понедельник, 3 июля, автомобилисты смогут сообщить о нарушениях закона, а также получить разъяснения действующих норм. Звонки будут принимать с 10 до 17 часов по номеру (8332) 37-40-98. Обратиться можно и через интернет-приемную на сайте прокуратуры.

По обращениям кировчан организуют проверки. При наличии оснований примут меры.