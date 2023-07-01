Льготный проезд кировских школьников и студентов приостановят с 1 июля

Проезд не будет бесплатным, пока длятся каникулы. Фото: администрация Кирова

С 1 июля по 31 августа 2023 года - на время летних каникул - у школьников и студентов будет приостановлено действие транспортных карт с возможностью бесплатного проезда. Об этом рассказали в администрации Кирова.

- Учащиеся школ, а также студенты, у кого право на льготный проезд подтверждено по доходу семьи, не смогут воспользоваться льготным проездом в городском общественном транспорте, - напомнили в мэрии. - Возможность автоматически возобновится 1 сентября, с началом учебного года, при условии, что срок права на льготный проезд не истек.

На детей мобилизованных и участников спецоперации эти ограничения не распространяются.