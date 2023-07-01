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НовостиОбщество1 июля 2023 9:54

С 3 июля кировчанам не нужно подавать заявления на продление льготного проезда

Теперь все будет делаться автоматически
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Более 40 тысяч жителей Кировской области пользуются правом льготного проезда

Более 40 тысяч жителей Кировской области пользуются правом льготного проезда

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 3 июля 2023 года гражданам с правом бесплатного и льготного проезда в автобусах не нужно подавать ежегодное заявление на продление этой меры поддержки. Теперь все будет происходить автоматически, - сообщают в правительстве Кировской области.

Гражданам будут приходить уведомления о продленном (либо непродленном) праве на бесплатный/льготный проезд. В поселениях, где нет автосистемы учета и оплаты проезда, в уведомлениях будут сообщать о необходимости получения справки и талонов.

Данные будут передаваться в специальные организации ежедневно.

По данным властей, сейчас более 40 тысяч жителей Кировской области пользуются правом льготного проезда.