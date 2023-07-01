С 3 июля кировчанам не нужно подавать заявления на продление льготного проезда

Более 40 тысяч жителей Кировской области пользуются правом льготного проезда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 3 июля 2023 года гражданам с правом бесплатного и льготного проезда в автобусах не нужно подавать ежегодное заявление на продление этой меры поддержки. Теперь все будет происходить автоматически, - сообщают в правительстве Кировской области.

Гражданам будут приходить уведомления о продленном (либо непродленном) праве на бесплатный/льготный проезд. В поселениях, где нет автосистемы учета и оплаты проезда, в уведомлениях будут сообщать о необходимости получения справки и талонов.

Данные будут передаваться в специальные организации ежедневно.

По данным властей, сейчас более 40 тысяч жителей Кировской области пользуются правом льготного проезда.