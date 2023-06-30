В Кирове пройдет троллейбусная экскурсия «Хлынов. Вятка. Киров»

Экскурсия пройдет в рамках проекта «Троллейбусный маршрут «Юбилейный». Фото: киров.рф

Как сообщили в городской администрации, экскурсию проведут в рамках проекта «Троллейбусный маршрут «Юбилейный». Напомним, что он стал победителем конкурса «Город добрых соседей», приуроченного к 650-летию областной столицы.

Мероприятие состоится 8 июля. Старт запланирован в 12.00 от Театральной площади. На маршруте запланирована тематическая остановка, посвященная Дню семьи, любви и верности.

Кировчан приглашают принять участие в экскурсии по городу. Для этого необходимо предварительно записаться по телефонам:

- 54-01-80 (управление культуры, с 09.00 до 17.00);

- 22-48-31 (городская библиотека имени Пушкина, с 09.00 до 18.00).