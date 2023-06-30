В Кирове начали ликвидировать свалку шин и стройматериалов у Филейского затона

Сейчас виновников образования несанкционированной свалки ищут. Фото: киров.рф

На улице Причальной расположена площадка для сбора ТБО, но везут туда все подряд - стройматериалы, шины, ветки. Из-за этого поворот на Филейский затон превратился в несанкционированную свалку разного мусора.

Как сообщили в горадминистрации, 30 июня началась ликвидация отходов, которая займет около двух-трех дней. Теруправление Октябрьского района заключило контракт на вывоз мусора на сумму в миллион рублей.

Тем временем продолжается поиск виновных в образовании свалки. В случае их выявления возможны штрафы и, вероятно, даже изъятие транспорта.

- Если у кого-то из неравнодушных граждан есть фото и видеофиксация нарушений, направляйте материалы в адрес территориального управления, а также в органы прокуратуры и УМВД, - сообщили в теруправлении.