Изъяли более 160 кг наркотиков: в Кировской области полиция накрыла нарколабораторию

Полицейские изъяли наркотики, реагенты и оборудование. Фото: скрин с видео УМВД России по Кировской области

Как сообщили в областном УМВД, в незаконном производстве и сбыте наркотиков обвиняются жители Санкт-Петербургской и Московской областей. Ранее они купили в нашем регионе дом с земельным участком и хозпостройками. Для производства запрещенных веществ они также приобрели необходимое лабораторное оборудование.

Двух работников нелегального производства удалось задержать оперативникам совместно с сотрудниками отряда специального назначения «Гром». В общей сложности правоохранители изъяли около 3,5 тонны химических реагентов, более 160 кг наркотика и оборудование. Полицейские также задержали межрегионального курьера, который получал товар и сбывал его в разных субъектах РФ.

- Следователями следственной части СУ УМВД России по Кировской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 210 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.