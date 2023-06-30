17 спортивных и игровых площадок строят в Кировской области

Одну из инициатив уже реализовали в Сорвижах. Фото: правительство Кировской области
17 спортивных и физкультурных проектов кировчан реализуют в 2023 году. В рамках проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) на эти цели выделили 25,6 миллиона рублей.
В Сорвижах уже поставили спортивно-игровую площадку с тренажерами за 800 тысяч рублей. Участники инициативной группы говорят, что в рамках ППМИ село уже получило асфальтированную дорогу, новое освещение, ремонт крыши ФОКа.
По данным правительства Кировской области, всего по ППМИ в нынешнем году потратят 380 миллионов рублей. Поддержать планируют более 300 иинициатив.
В начале месяца по тому же проекту в Кирове открыли спортплощадку на месте снесенного ветхого дома.
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