17 спортивных и игровых площадок строят в Кировской области

Одну из инициатив уже реализовали в Сорвижах. Фото: правительство Кировской области

17 спортивных и физкультурных проектов кировчан реализуют в 2023 году. В рамках проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) на эти цели выделили 25,6 миллиона рублей.

В Сорвижах уже поставили спортивно-игровую площадку с тренажерами за 800 тысяч рублей. Участники инициативной группы говорят, что в рамках ППМИ село уже получило асфальтированную дорогу, новое освещение, ремонт крыши ФОКа.

По данным правительства Кировской области, всего по ППМИ в нынешнем году потратят 380 миллионов рублей. Поддержать планируют более 300 иинициатив.

В начале месяца по тому же проекту в Кирове открыли спортплощадку на месте снесенного ветхого дома.

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