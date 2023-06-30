На Театралке покажут кино под открытым небом

Одной из главных площадок станет драмтеатр. Фото: правительство Кировской области

С 6 по 13 августа 2023 года в Кирове пройдет второй фестиваль «На семи холмах». Мероприятия примут драмтеатр, «Театр на Спасской» и Вятская филармония.

В день открытия фестиваля на Театральной площади развернут «красную дорожку» для Наталья Гвоздиковой, Светланы Крючковой, Лизы Арзамасовой, Ива Набиева, Хельги Филипповой, Ларису Лужиной и других артистов театра, кино, ТВ, эстрады из Питера и Москвы. Кроме того, на Театралке устроят кинопоказы под открытым небом, - сообщают в правительстве Кировской области.

Плюсом запланированы уличные концерты на набережной Грина и у дома Витберга, выездные спектакли в Слободском и Чепецке.