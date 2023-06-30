Прежних финансовых интересантов не допустят до хоккейной «Родины» - министр Сулик

С «Родиной» будет работать новое юрлицо. Фото: vk.com/hcrodinakirov

АНО «Центр развития хоккея с мячом Кировской области» - банкрот с долгами свыше 30 миллионов рублей и заблокированными счетами. Об этом рассказал министр спорта и туризма Кировской области Сергей Сулик.

Именно АНО с 2017 года отвечала за хозяйственную деятельность клуба. По словам Сулика, организация нежизнеспособна, к соревнованиям ее не допустят. Сейчас «компетентные органы» проверяют хозяйственно-финансовую деятельность Центра.

Новое юрлицо - «Клуб по хоккею с мячом «Родина» - уже зарегистрировано. Директор - Владимир Заболотский, уже работавший директором кировского ХК.

- Прежних финансовых интересантов до новой организации мы не допустим, свою деятельность они уже показали, - подчеркнул министр. - Я надеюсь, что с приходом нового управления все мифы и интриги вокруг команды «Родина» развеются. И болельщики увидят эту разницу. Главная наша цель - поддержка хоккейного клуба, чтобы он выступал в суперлиге, и чтобы как можно больше воспитанников спортивной школы играли в этой команде.

Это выступление Сулика - ответ на недавние заявления бывшего зампреда правительства региона Андрея Маури. Экс-чиновник в соцсетях писал, что «впервые команды для министерства спорта как бы не существует». Маури - президент правления клуба. Власти, по заявлению Маури, не выходят на связь с представителями АНО.