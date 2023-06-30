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НовостиОбщество30 июня 2023 9:29

В Кирове на несколько месяцев изменят схему движения на четырех участках улиц

Это связано с реконструкцией теплосетей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчан просят заранее продумывать свой маршрут.

Кировчан просят заранее продумывать свой маршрут.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничат движение транспорта на четырех улицах. Подробности сообщает горадминистрация.

Причиной стала реконструкция теплосетей. На нескольких улицах будут менять трубы. В связи с этим движение ограничат на следующих участках:

- от дома №77 до дома №77а по Воровского - с 1 июля по 15 сентября;

- от дома №26 до дома №46 по Преображенской - с 4 июля по 4 августа;

- от дома № 54 до дома № 62 по Карла Маркса - с 4 июля по 4 августа.

Полностью перекроют движение из-за работ в районе дома №97 по Володарского. Изменения в схеме движения также будут действовать с 4 июля по 4 августа.

Кировчан просят заранее продумывать свой маршрут с учетом этой информации.