В Кирове на несколько месяцев изменят схему движения на четырех участках улиц

Кировчан просят заранее продумывать свой маршрут. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове ограничат движение транспорта на четырех улицах. Подробности сообщает горадминистрация.

Причиной стала реконструкция теплосетей. На нескольких улицах будут менять трубы. В связи с этим движение ограничат на следующих участках:

- от дома №77 до дома №77а по Воровского - с 1 июля по 15 сентября;

- от дома №26 до дома №46 по Преображенской - с 4 июля по 4 августа;

- от дома № 54 до дома № 62 по Карла Маркса - с 4 июля по 4 августа.

Полностью перекроют движение из-за работ в районе дома №97 по Володарского. Изменения в схеме движения также будут действовать с 4 июля по 4 августа.

Кировчан просят заранее продумывать свой маршрут с учетом этой информации.