В Кирове полуторагодовалый ребенок выпал из окна первого этажа

Кировчан просят не оставлять детей без присмотра в комнате с открытыми окнами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове полуторагодовалый ребенок выпал из окна. Несчастный случай произошел на улице Дзержинского сегодня, 30 июня.

По информации областного Следственного комитета, малыш выпал из окна первого этажа. Он получил травмы после падения. Сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту случившегося начата доследственная проверка. Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства несчастного случая. По результатам будет принято процессуальное решение.

Кировчанам напоминают: нельзя оставлять детей без присмотра в помещении, где открыты окна, а также установите на них фиксаторы. Не показывайте малышам, как открываются окна и отодвиньте от подоконника все предметы, по которым ребенок может туда забраться.