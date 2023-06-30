Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 июня 2023 8:47

В Кировской области в течение трех дней пройдут «сплошные проверки»

Автоинспекторы и добровольцы будут ловить пьяных водителей
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Проверки пройдут в Кирове и районах области. Фото: ГИБДД Кировской области

Проверки пройдут в Кирове и районах области. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области вновь пройдут «сплошные проверки». Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ловить пьяных водителей будут 30 июня, 1 и 2 июля. Мероприятия охватит как все районы области, так и ее центр. В помощь автоинспекторам выйдут гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и «Ночного Патруля».

Автомобилистам напоминают, что вождение в нетрезвом виде наказуемо штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.