В Кировской области в течение трех дней пройдут «сплошные проверки»

Проверки пройдут в Кирове и районах области. Фото: ГИБДД Кировской области

В Кировской области вновь пройдут «сплошные проверки». Подробности сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Ловить пьяных водителей будут 30 июня, 1 и 2 июля. Мероприятия охватит как все районы области, так и ее центр. В помощь автоинспекторам выйдут гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и «Ночного Патруля».

Автомобилистам напоминают, что вождение в нетрезвом виде наказуемо штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением прав на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность. Кроме того, во всех патрульных машинах установлены видеорегистраторы.