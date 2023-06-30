В Кирове ищут без вести пропавшую женщину

Кировчан просят помочь в поисках. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове ищут 40-летнюю женщину, пропавшую без вести неделю назад. В последний раз Елену Лимонову видели 23 июня 2023 года в слободе Сошени. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Приметы пропавшей сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Елене 40 лет, рост 160 см, полного телосложения, волосы темно-русые с сединой, глаза голубые. На момент исчезновения женщина была одета, предположительно, в голубую куртку и черные штаны.

Если вам что-либо известно о местонахождении женщины, сообщите об этом по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.