В Победилове насчитали 145 тысяч пассажиров

Пассажиропоток вырос на 13,5%. Фото: правительство Кировской области

За январь - май 2023 года пассажиропоток аэропорта Победилово составил 145 705 человек. Это на 13,5% больше, чем за тот же период 2022 года.

Причины роста пассажиропотока назвали в министерстве транспорта Кировской области. Это, в частности, увеличение количества рейсов «Победы» в Москву и Сочи (433 в нынешнем году против 353 в прошлом).

Сейчас открыты регулярные рейсы в направлении Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Нарьян-Мара. Кроме того, власти готовы субсидировать прямык рейсы из Кирова в Казань и обратно.