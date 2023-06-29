В Кировской области на поддержку участников СВО и их семей направят еще более 150 миллионов рублей

Депутаты Заксобрания одобрили соответствующие поправки в бюджет Кировской области. Фото: zsko.ru

Соответствующие поправки в бюджет приняли на заседании Заксобрания, которое состоялось 29 июня. Средства распределят следующим образом:

- 3,4 миллиона - на бесплатный проезд в общественном транспорте по межмуниципальным маршрутам;

- 1,5 миллиона - на ежемесячную выплату детям военнослужащих;

- 20 миллионов - на оплату лечения в санаториях;

- 23,2 миллиона - на доставку дров;

- 5,2 миллиона - на компенсацию расходов по обслуживанию и замене газового оборудования;

- 12,6 миллиона - на организацию отдыха для детей из подшефного нашему региону Весёловского муниципального округа Запорожской области, а также детей из Белгородской области.

Деньги также направят на предоставление других мер поддержки. Общая сумма составляет 151,7 миллиона рублей.

Напомним, сегодня депутаты приняли поправки в бюджет Кировской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Подробнее можно узнать здесь и по этой ссылке.

Ранее мы также сообщали, что кировских военнослужащих планируют еще на год освободить от уплаты транспортного налога.