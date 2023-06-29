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НовостиОбщество29 июня 2023 10:01

Александр Соколов пообещал не повышать зарплаты областным чиновникам, пока идет СВО

Вопрос обсудили на заседании Заксобрания
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Зарплаты кировских чиновников останутся на прежнем уровне.

Зарплаты кировских чиновников останутся на прежнем уровне.

Фото: Даниил ОПАРИН

Сегодня, 29 июня, состоялось пленарное заседание Заксобрания Кировской области. На нем обсудили некоторые вопросы, в том числе поправки в бюджет.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на собрании также заговорили о зарплатах чиновников. Присутствовавший на заседании губернатор Александр Соколов высказался отрицательно об их повышении.

- Нужно дать возможность людям почувствовать позитивные изменения, поэтому деньги пойдут людям на повышение зарплат всем категориям бюджетников, кроме областных чиновников. Моя позиция такая - пока есть люди, которые живут хуже, пока идет спецоперация, деньги для областных чиновников повышать не будем, - заявил он.

Ранее мы сообщали, что на субсидирование перелетов из Кирова в Казань выделят почти восемь миллионов рублей. Вопрос также обсуждался на заседании.