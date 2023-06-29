Александр Соколов пообещал не повышать зарплаты областным чиновникам, пока идет СВО

Зарплаты кировских чиновников останутся на прежнем уровне. Фото: Даниил ОПАРИН

Сегодня, 29 июня, состоялось пленарное заседание Заксобрания Кировской области. На нем обсудили некоторые вопросы, в том числе поправки в бюджет.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, на собрании также заговорили о зарплатах чиновников. Присутствовавший на заседании губернатор Александр Соколов высказался отрицательно об их повышении.

- Нужно дать возможность людям почувствовать позитивные изменения, поэтому деньги пойдут людям на повышение зарплат всем категориям бюджетников, кроме областных чиновников. Моя позиция такая - пока есть люди, которые живут хуже, пока идет спецоперация, деньги для областных чиновников повышать не будем, - заявил он.

Ранее мы сообщали, что на субсидирование перелетов из Кирова в Казань выделят почти восемь миллионов рублей. Вопрос также обсуждался на заседании.