Руслан Мамедов возглавил Центр развития туризма Кировской области

Нового директора представили коллективу 29 июня. Фото: vk.com/sulik_sergey

Директором Центра развития туризма Кировской области стал Руслан Мамедов. Об этом сообщил министр спорта и туризма Сергей Сулик. Нового руководителя представили коллективу сегодня, 29 июня.

- Сегодня у нас очень много планов и проектов по развитию отрасли. Главная цель - сделать Кировскую область узнаваемой, комфортной и доступной для наших туристов. Уверен, что Руслан Олегович справится со всеми возложенными на него обязанностями в должности директора, - написал министр в своих соцсетях и пожелал удачи новому директору центра.

Отметим, что Руслан Мамедов окончил Вятский государственный гуманитарный университет и Академию переподготовки работников культуры, искусства и туризма при Министерстве культуры РФ. Хорошо известен как общественный и культурный деятель. По словам Сергея Сулика, он создал «несколько десятков удачных и значимых проектов для Кировской области».