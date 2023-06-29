В Кирове полиция ищет вандалов, повредивших фигурку вятской кикиморки на Спасской

Полиция разыскивает женщину в синей куртке, попавшую на запись камер видеонаблюдения. Фото: УМВД по Кировской области

Инцидент произошел 17 июня, сейчас по его факту проводится проверка. Полиция ищет одну из жительниц Кирова, попавшую на запись с камер видеонаблюдения. Кировчан просят помочь в этом.

- Если вы стали очевидцем повреждения статуэтки или располагаете информацией о личности женщины (в синей куртке), изображение которой зафиксировано камерой наружного наблюдения, просим сообщить в полицию по телефонам: 64-52-09, 8-999-361-12-68 или 02 (102), - информирует областное УМВД.

Напомним, ранее мы сообщали, что фигурку кикиморки повредили, оторвав от постамента. По словам организаторов, это был уже второй такой случай за месяц.