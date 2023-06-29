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НовостиОбщество29 июня 2023 7:36

В Кирове женщина написала ложный донос на любовника и заработала штраф

Своего кавалера она выставила как грабителя, однако тому удалось доказать обратное
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Женщину приговорили к штрафу за ложный донос.

Женщину приговорили к штрафу за ложный донос.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кирове женщину осудили за написание ложного доноса на своего кавалера. Подробности сообщили в областной прокуратуре.

В июне-июле 2022 года в полицию обратилась 38-летняя жительница Кирова и рассказала, что к ней в квартиру проник посторонний, забравшись через лоджию. По факту происшествия возбудили уголовное дело, женщина неоднократно подтвердила показания на допросах.

Впоследствии оказалось, что кировчанка слегка исказила факты. Мужчина действительно был и залезал в ее квартиру через балкон, да только он являлся ее любовником. В гости он действительно наведался экстравагантным путем, еще и с букетом цветов - но лишь потому, чтобы его не заметил муж женщины. При этом его действия попали на камеры наблюдения.

В результате расследование уголовного дела в отношении кировчанина прекратили. А вот доносчице пришлось отвечать за свои слова. Суд признал ее виновной и приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей. Та попыталась обжаловать приговор, но в итоге решение оставили в силе.