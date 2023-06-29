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НовостиОбщество29 июня 2023 6:39

Названы три приложения, через которые мошенники «уводят» ваши деньги

Кировские мошенники лишили женщину денег при помощи приложения
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Полицейские призывают не выполнять инструкции, продиктованные незнакомцами

Полицейские призывают не выполнять инструкции, продиктованные незнакомцами

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

52-летняя кировчанка лишилась 2,5 миллионов рублей, поддавшись уловкам мошенников.

В полицию она пришла 27 июня. Женщина рассказала о звонке якобы сотрудника службы безопасности банка. Злоумышленник убедил ее установить специальное приложение на смартфон - якобы для защиты денег от хищения. Потерпевшая продиктовала коды подтверждения банковских операций, поступавшие в смс-сообщениях - и лишилась солидной суммы. Большая ее часть - личные сбережения, остальное - кредит.

В регионе вновь отмечается рост числа дистанционных преступлений, - рассказали в правительстве со ссылкой на УМВД России по Кировской области. Наиболее популярные у мошенников программы и приложения - «ВТБ QUICK SUPPORT.APK», RUSTDESK и ANYDESK. Это сервисы для дистанционной работы вне офиса и онлайн-совещаний, однако они удобны и для злоумышленников.

Полицейские призывают не выполнять инструкции, продиктованные незнакомцами, ни с кем не делиться кодами из смс-сообщений и уведомлений, не сообщать личные данные, логины и пароли.