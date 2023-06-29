Названы три приложения, через которые мошенники «уводят» ваши деньги

Полицейские призывают не выполнять инструкции, продиктованные незнакомцами Фото: Дмитрий Ахмадуллин

52-летняя кировчанка лишилась 2,5 миллионов рублей, поддавшись уловкам мошенников.

В полицию она пришла 27 июня. Женщина рассказала о звонке якобы сотрудника службы безопасности банка. Злоумышленник убедил ее установить специальное приложение на смартфон - якобы для защиты денег от хищения. Потерпевшая продиктовала коды подтверждения банковских операций, поступавшие в смс-сообщениях - и лишилась солидной суммы. Большая ее часть - личные сбережения, остальное - кредит.

В регионе вновь отмечается рост числа дистанционных преступлений, - рассказали в правительстве со ссылкой на УМВД России по Кировской области. Наиболее популярные у мошенников программы и приложения - «ВТБ QUICK SUPPORT.APK», RUSTDESK и ANYDESK. Это сервисы для дистанционной работы вне офиса и онлайн-совещаний, однако они удобны и для злоумышленников.

Полицейские призывают не выполнять инструкции, продиктованные незнакомцами, ни с кем не делиться кодами из смс-сообщений и уведомлений, не сообщать личные данные, логины и пароли.