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НовостиДоступное жилье29 июня 2023 6:15

На 19% за год подорожал квадрат в новостройках Кирова

Наш город - в тройке по России, где цены на жилье сильно выросли
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Лишь за предыдущий месяц зафиксировано небольшое (на 1%) падение цены

Лишь за предыдущий месяц зафиксировано небольшое (на 1%) падение цены

Фото: Иван МАКЕЕВ

Цена квадратного метра жилья в новостройках Кирова за год выросла на 19%. Сильнее подорожали квадраты только в новостройках Махачкалы и Краснодара, - указано в свежем исследовании «Циан. Аналитики».

Рост цен за полгода - 10%. Такие же показатели у Ярославля и Хабаровска, выше по стране только в Сочи, Краснодаре и Махачкале.

Лишь за предыдущий месяц зафиксировано небольшое (на 1%) падение цены. Сейчас квадрат жилья в новостройке Кирова в среднем обходится в 96,5 тысячи рублей.

В исследование включили 39 городов с населением от 500 тысяч человек.