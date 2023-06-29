На 19% за год подорожал квадрат в новостройках Кирова

Лишь за предыдущий месяц зафиксировано небольшое (на 1%) падение цены Фото: Иван МАКЕЕВ

Цена квадратного метра жилья в новостройках Кирова за год выросла на 19%. Сильнее подорожали квадраты только в новостройках Махачкалы и Краснодара, - указано в свежем исследовании «Циан. Аналитики».

Рост цен за полгода - 10%. Такие же показатели у Ярославля и Хабаровска, выше по стране только в Сочи, Краснодаре и Махачкале.

Лишь за предыдущий месяц зафиксировано небольшое (на 1%) падение цены. Сейчас квадрат жилья в новостройке Кирова в среднем обходится в 96,5 тысячи рублей.

В исследование включили 39 городов с населением от 500 тысяч человек.