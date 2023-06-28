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НовостиЭкономика28 июня 2023 14:57

120 тысяч рублей не выплатил спа-салон кировским сотрудникам

Иски уже ушли в суд
Петр МАКСИМОВ
Людям недодали денег за февраль

Людям недодали денег за февраль

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Один из кировских спа-салонов не выдавал зарплаты своим сотрудникам.

Предприниматель, владеющий салоном, не заплатил семерым работникам. В феврале сотрудники не получили 120 тысяч рублей. Кроме того, работодатель в ноябре 2022 - феврале 2023 года уклонялся от составления трудовых договоров с двумя сотрудниками, - сообщают в прокуратуре Кировской области.

В суд ушли иски: от предпринимателя требуют выплат и оформления трудовых отношений. Один иск уже рассмотрен, требования признаны законными.

Плюсом возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат.