В Кирове заменят 29 пожарных гидрантов

Работы проводят специалисты «Водоканала». Фото: киров.рф

В Кирове проводят замену пожарных гидрантов. Подробности сообщили в горадминистрации.

Работами занимаются специалисты «Водоканала». На участках они устанавливают новые механизмы с двойной системой запирания - такое оборудование является более надежным и удобным в плане эксплуатации и обслуживания. Закупают его у петербургской компании в рамках импортозамещения.

Сегодня замену гидрантов провели на перекрестке Казанской и Советской, недавно работы прошли на улице Московской и Динамовском проезде. На данный момент составлен список по замене 27 единиц оборудования, однако перечень не окончательный и будет дополняться.