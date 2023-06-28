В Кирове две школы получат дополнительные здания

В здании на Пролетарской разместится Вятская гуманитарная гимназия, освободив этим два строения для школ. Фото: kirovreg.ru

У школьников, учащихся в центральной части Кирова, появятся два дополнительных здания. Об этом сообщает областное правительство.

Так, закончена реконструкция здания на Пролетарской, 11а под школу на 300 мест. В нем разместится Вятская гуманитарная гимназия, которая сейчас организует учебный процесс в трех зданиях, расположенных на значительном расстоянии друг от друга.

В связи с передачей гимназии здания на Пролетарской освободятся два ее помещения на улицах МОПРа, 55а и Милицейской, 28а общей мощностью 450 мест. Это позволит частично решить проблему нехватки мест в школах центральной части города и сократить число учащихся во вторую смену в загруженных школах №24 и №20. Первой передадут здание на МОПРа, второй - на Милицейской.

- Таким образом, после передачи зданий город Киров получит 450 мест в школах, которые готовы принять детей с начала учебного года. Это позволит открыть дополнительные первые классы, сократить количество учащихся во вторую смену, - добавили в областном Минобре.