В Белой Холунице благоустроили площадь на Красноармейской

Работы провели в рамках нацпроекта. Фото: kirovreg.ru

В Белой Холунице благоустроили городскую площадь. Подробности сообщили в областном правительстве.

Работы на площади по улице Красноармейской провели в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В 2022 году за благоустройство территории проголосовали 1734 местных жителей.

Специалисты восстановили асфальтовое покрытие, оборудовали парковку, обустроили тротуары и создали пешеходные переходы. На самой площади появились скамейки и другие малые архитектурные формы. Стоимость всех работ составила 5,1 миллиона рублей. Срок гарантии - пять лет.