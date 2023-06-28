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НовостиОбщество28 июня 2023 9:20

Елену Донскову назначили на должность главы управления градостроительства и архитектуры Кирова

Депутаты поддержали ее кандидатуру
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
На заседании Гордумы рассмотрели вопрос о назначении Елены Донсковой на должность. Фото: киров.рф

На заседании Гордумы рассмотрели вопрос о назначении Елены Донсковой на должность. Фото: киров.рф

Елена Донскова стала начальником управления градостроительства и архитектуры. Об этом сообщает горадминистрация.

Как мы писали ранее, ее кандидатуру на эту должность рассмотрели на заседании комиссии Гордумы по местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике 22 июня. Народные избранники отметили ее компетентность.

Сегодня, 28 июня, состоялось заседание Гордумы, на котором поставили вопрос о назначении Елены Донсковой на должность. В итоге депутаты поддержали кандидатуру, пожелав ей придерживаться открытости в работе и понятно доносить до кировчан и властей то, чем занимается управление градостроительства и архитектуры.

Ранее мы также сообщали, что Александр Панов может стать уполномоченным по правам человека в Кировской области.