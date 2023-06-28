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НовостиОбщество28 июня 2023 8:57

Кировская область получит девять миллионов рублей на развитие волонтерства

Субсидия поступит в 2024 году
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Поддержку получат несколько региональных проектов.

Поддержку получат несколько региональных проектов.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, наш регион стал одним из победителей всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Благодаря этому он получит более девяти миллионов рублей, на которые в муниципальных образованиях будут развивать добровольчество.

Поддержку получили несколько областных проектов: развитие студенческого волонтерства, добровольчества трудоспособного населения, «серебряного» волонтерства. Средства поступят в 2024 году.

- Кроме того, в 2024 году в регионе продолжат развивать инфраструктуру поддержки добровольчества благодаря программе развития центров «Добро.Центр». Реализацией программы займется региональный ресурсный центр по развитию добровольчества, действующий на базе областного Дворца молодежи, - добавили в пресс-службе правительства.