В Кирове прошел третий выпуск мальков стерляди в Вятку

Ранее выпуски стерляди в Вятку прошли в Кирове и Вятских Полянах. Фото: kirovreg.ru

В Кирове состоялся очередной выпуск мальков стерляди в Вятку. Подробности сообщили в областном правительстве.

Мероприятие прошло в районе Нововятской набережной. В реку выпустили 5828 штук молоди стерляди, каждая - весом около трех граммов. Как пояснили в региональном министерстве охраны окружающей среды, выпуск проводился для компенсации планового вреда водным биоресурсам, который наносится деятельностью предприятий. Еще одна цель - воспроизводство ценных видов рыб в Вятке.

Это уже третий выпуск мальков в текущем году. Ранее аналогичные мероприятия прошли на Вятке в Кирове и Вятских Полянах. Всего за 2023 год планируется поселить в главной реке региона порядка 300 тысяч молоди.