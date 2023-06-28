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НовостиОбщество28 июня 2023 7:57

В Кирове прошел третий выпуск мальков стерляди в Вятку

В реку выпустили почти шесть тысяч штук молоди
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Ранее выпуски стерляди в Вятку прошли в Кирове и Вятских Полянах. Фото: kirovreg.ru

Ранее выпуски стерляди в Вятку прошли в Кирове и Вятских Полянах. Фото: kirovreg.ru

В Кирове состоялся очередной выпуск мальков стерляди в Вятку. Подробности сообщили в областном правительстве.

Мероприятие прошло в районе Нововятской набережной. В реку выпустили 5828 штук молоди стерляди, каждая - весом около трех граммов. Как пояснили в региональном министерстве охраны окружающей среды, выпуск проводился для компенсации планового вреда водным биоресурсам, который наносится деятельностью предприятий. Еще одна цель - воспроизводство ценных видов рыб в Вятке.

Это уже третий выпуск мальков в текущем году. Ранее аналогичные мероприятия прошли на Вятке в Кирове и Вятских Полянах. Всего за 2023 год планируется поселить в главной реке региона порядка 300 тысяч молоди.