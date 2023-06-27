В Шевелях сформировали земельный участок под строительство школы

На участке появится школа, рассчитанная на 1606 учеников. Фото: kirovreg.ru

Как рассказали в горадминистрации, сформированный участок поставили на кадастровый учет. По документам вид разрешенного использования - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, начального и среднего общего образования.

На территории появится образовательное учреждение с бассейном и помещениями физкультурно-оздоровительного назначения, рассчитанное на 1606 учащихся. На данный момент подрядчик уже провел инженерные изыскания, по школе разработана проектная документация. После того, как она получит положительное заключение госэкспертизы, начнется строительство.

Ранее мы также сообщали, что кировская школа №56 получит здание на улице Дзержинского. Работы планируют завершить к 2025 году.