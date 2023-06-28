В Кирове выбирают талисман юбилея города

Кировчане смогут выбрать один из шести предложенных вариантов. Фото: 650kirov.ru

В Кирове началось голосование по выбору юбилейного талисмана. Подробности сообщили в горадминистрации.

Кировчане могут выбрать один из шести предложенных вариантов:

- динозаврик, рысенок, бельчонок;

- тройка «Хлынов. Вятка. Киров»;

- динозаврик в кепке;

- трехголовый динозавр;

- петушок «Огонек»;

- Дракоша.

Голосование пройдет с 27 июня по 7 июля на этом сайте. Там же кировчане могут ознакомиться с кратким описанием каждого талисмана. Поучаствовать могут все желающие. Победителя определят по наибольшему количеству голосов.