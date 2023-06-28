В Кирове выбирают талисман юбилея города

Кировчане смогут выбрать один из шести предложенных вариантов. Фото: 650kirov.ru
В Кирове началось голосование по выбору юбилейного талисмана. Подробности сообщили в горадминистрации.
Кировчане могут выбрать один из шести предложенных вариантов:
- динозаврик, рысенок, бельчонок;
- тройка «Хлынов. Вятка. Киров»;
- динозаврик в кепке;
- трехголовый динозавр;
- петушок «Огонек»;
- Дракоша.
Голосование пройдет с 27 июня по 7 июля на этом сайте. Там же кировчане могут ознакомиться с кратким описанием каждого талисмана. Поучаствовать могут все желающие. Победителя определят по наибольшему количеству голосов.