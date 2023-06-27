В Кировской области машина врезалась в столб после столкновения с другим авто

Машина врезалась в опору ЛЭП после столкновения с другим автомобилем. Фото: ГИБДД Кировской области

В Белохолуницком районе машина врезалась в столб. Подробности сообщили в областной Госавтоинспекции.

Авария произошла сегодня, 27 июня, в 16.30. На 694 км федеральной трассы «Кострома - Шарья - Киров - Пермь» столкнулись «Фольксваген Мультивен» и «Тойота Лэнд Крузер». От удара «Фольксваген» врезался в опору ЛЭП. В результате аварии пострадали три человека.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все причины и условия совершения аварии.

Ранее мы также сообщали, что в Яранском районе машина съехала с дороги и опрокинулась. В результате пострадали пять человек.