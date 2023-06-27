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НовостиОбщество27 июня 2023 14:21

В Кирове аннулировали лицензию УК «Возрождение»

Жильцы домов, находившиеся в ее ведении, уже выбрали способы управления
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Решение принял Арбитражный суд Московской области.

Решение принял Арбитражный суд Московской области.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировскую управляющую компанию «Возрождение» лишили лицензии. Об этом сообщили в областном правительстве.

С инициативой выступила региональная Госжилинспекция. Причиной стали многочисленные грубые нарушения в работе компании. В результате 20 июня Арбитражный суд Московской области принял решение об аннулировании лицензии ООО «Возрождение». Оно вступит в силу через месяц.

В ведении УК находились 24 дома. Жильцы двух из них уже выбрали непосредственный способ управления. Остальные приняли решение перейти к другим компаниям.