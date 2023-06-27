В центре Кирова перекроют движение из-за Курбан-байрама

Дорогу перекроют на несколько часов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 28 июня, в центре Кирова перекроют часть улицы Труда. Причина - празднование Курбан-байрама.

Согласно постановлению за подписью сити-менеджера Вячеслава Симакова, которое опубликовано на портале горадминистрации, с 05.00 до 09.00 будет прекращено движение транспорта на участке между улицами Ленина и Казанской. Также с 19.00 27 июня там нельзя будет парковать автомобили.

После праздника движение на участке будет полностью восстановлено.

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