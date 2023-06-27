В Кирове на перекрестке Ленина и Милицейской появится небольшой сквер

Сейчас рабочие заканчивают укладку брусчатки. Фото: киров.рф

В Кирове на перекрестке Ленина и Милицейской появится озелененный сквер. Как утверждает горадминистрация, это произойдет уже в ближайшее время.

На территории появится небольшая площадка в виде круга. Сейчас рабочие заканчивают укладку брусчатки. Вскоре в будущем сквере высадят туи. Кроме того, специалисты установят малые архитектурные формы.

Работы идут в рамках проекта поддержки местных инициатив. Решение о благоустройстве территории принимали жители. Стоимость составляет чуть более двух миллионов рублей.

Добавим, что это уже третья идея, реализованная по ППМИ: до этого состоялись открытие спортплощадки на Красноармейской и установка наружного освещения у ДК в заречной части города. Кроме того, это четвертый сквер, разбитый на месте снесенного аварийного дома. Ранее зеленые зоны появились на улицах Воровского, Казанской и Горбачева.