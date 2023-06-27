Кировская прокуратура через суд обязала мэрию снести 17 аварийных домов

Некоторым зданиям уже под сотню лет. Фото: прокуратура Кировской области

Прокуратура требует снести 17 аварийных домов в Кирове. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Здания признали аварийными и расселили некоторое время назад, но работы по сносу не организовали. Меж тем некоторым из них уже под сотню лет - к примеру, домам №17 на Октябрьской в Нововятске (1935 год постройки), №5 по Свободы (1926 год постройки) и другие. Такие заброшенные объекты зачастую становятся местами размещения мусора и дислокации маргиналов.

Прокуратура подала иск в суд, чтобы обязать администрацию Кирова снести аварийные дома. Требование признали законным и обоснованным. На данный момент в областном центре организован снос пять опасных объектов, доступ к еще 20 ограничен.