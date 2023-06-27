Александра Панова рекомендовали назначить омбудсменом по правам человека в Кировской области

Вопрос обсудили на заседании комитета по аконодательству и местному самоуправлению. Фото: скрин с видео vk.com/zsko43

В Кировской области на должность уполномоченного по правам человека выдвинули две кандидатуры. Об этом стало известно на заседании комитета ОЗС по законодательству и местному самоуправлению.

Кандидатами на должность стали Антон Окулов и Александр Панов. Первый - действующий адвокат со стажем. Второй - бывший Уполномоченный по правам человека, занимавший этот пост с 2015 по 2020 годы.

В результате во время голосования большинство высказалось «за» назначение на должность Александра Панова. Депутаты Заксобрания рассмотрят проект постановления о направлении кандидатуры на согласование с федеральным уполномоченным по правам человека. Заседание состоится 29 июня.