Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 12:10

Александра Панова рекомендовали назначить омбудсменом по правам человека в Кировской области

На эту должность претендовали два кандидата
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Вопрос обсудили на заседании комитета по аконодательству и местному самоуправлению. Фото: скрин с видео vk.com/zsko43

Вопрос обсудили на заседании комитета по аконодательству и местному самоуправлению. Фото: скрин с видео vk.com/zsko43

В Кировской области на должность уполномоченного по правам человека выдвинули две кандидатуры. Об этом стало известно на заседании комитета ОЗС по законодательству и местному самоуправлению.

Кандидатами на должность стали Антон Окулов и Александр Панов. Первый - действующий адвокат со стажем. Второй - бывший Уполномоченный по правам человека, занимавший этот пост с 2015 по 2020 годы.

В результате во время голосования большинство высказалось «за» назначение на должность Александра Панова. Депутаты Заксобрания рассмотрят проект постановления о направлении кандидатуры на согласование с федеральным уполномоченным по правам человека. Заседание состоится 29 июня.