Трагично для всех. С начала года в Кировской области произошло 64 ДТП с участием диких животных

В авариях с дикими животными с начала года пострадали семь кировчан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты отмечают рост числа аварий с участием диких животных. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, с начала года на дорогах области произошли 64 подобных происшествия, в которых пострадали семь человек.

По оценкам экспертов, ДТП с дикими животными зачастую заканчиваются трагически как для водителей и их машин, так и для зверей: автомобили получают повреждения, люди - серьезные травмы, как в прочем и звери.

Инспекторы советуют автолюбителям быть предельно осторожными на загородных трассах, особенно утром и ночью. По данным ведомства, чаще всего встретить диких зверей можно на дорогах Яранского, Свечинского, Зуевского, Юрьянского, Кирово-Чепецкого, Котельничского и Советского районов.

При встрече с животным необходимо следовать следующим правилам:

- максимально снизить скорость. А лучше просто остановиться;

- включить аварийную сигнализацию;

- не включать клаксон или фары - зверь может побежать в сторону машины;

- подождать, пока животное уйдет с дороги;

- продолжить движение.

Если все же вы попадете в ДТП, нужно незамедлительно сообщить об этом в полицию.

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