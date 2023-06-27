Жители Кировской области могут взять напрокат средства технической реабилитации

Кировчане могут взять средства реабилитации для себя или для ухода за близкими. Фото: kirovreg.ru

Технические средства реабилитации (ТСР) выдаются в специальных пунктах проката, установленных в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На данный момент в Кировской области работает 40 таких точек.

Жители региона могут взять напрокат костыли, ходунки, трости, кресла-коляски, детские опоры-ходунки. В числе средств есть также многофункциональные кровати, прикроватные столики, матрацы противопролежневые с компрессором, противопролежневые валики и другое. Их могут выдать как в собственное пользование, так и для ухода за близкими.

Как добавили в пресс-службе правительства области, за четыре года средствами реабилитации воспользовались 14500 человек. В дальнейшем список имеющегося оборудования пополнится. В 2023 году запланирована закупка более 70 тысяч единиц ТСР.