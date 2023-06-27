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НовостиОбщество27 июня 2023 11:21

Жители Кировской области могут взять напрокат средства технической реабилитации

За четыре года услугой воспользовались более 14 тысяч человек
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Кировчане могут взять средства реабилитации для себя или для ухода за близкими. Фото: kirovreg.ru

Кировчане могут взять средства реабилитации для себя или для ухода за близкими. Фото: kirovreg.ru

Технические средства реабилитации (ТСР) выдаются в специальных пунктах проката, установленных в рамках пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. На данный момент в Кировской области работает 40 таких точек.

Жители региона могут взять напрокат костыли, ходунки, трости, кресла-коляски, детские опоры-ходунки. В числе средств есть также многофункциональные кровати, прикроватные столики, матрацы противопролежневые с компрессором, противопролежневые валики и другое. Их могут выдать как в собственное пользование, так и для ухода за близкими.

Как добавили в пресс-службе правительства области, за четыре года средствами реабилитации воспользовались 14500 человек. В дальнейшем список имеющегося оборудования пополнится. В 2023 году запланирована закупка более 70 тысяч единиц ТСР.