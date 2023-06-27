Жители Бахты останутся без газа на два дня

Жителей просят не оставлять газ включенным на время работ. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бахте на два дня отключат газ. Об этом сообщает горадминистрация.

С 09.00 28 июня до 17.00 29 июня в поселке пройдут работы по продувке газопровода низкого давления. В связи с этим без ресурса останутся жители следующих адресов:

- Поселковая, 1а, 3а, 9а, 5, 13а, 13б, 13в;

- Черемуховая, 2, 4, 4а, 7, 8, 9а, 9б, 10;

- Клеверная, 2;

- Лютиковая, 1, 2, 4, 5, 7, 8, уч.295 (д. 10),12, уч.405 (д. 6);

- Розовая, 4, 6, 10, 17, 21, 23, 27;

- Фиалковая, 1, 2, 5, 6, 9, 12а.

Жителей просят не оставлять включенным газ и перекрыть краны.

Интересующую информацию можно узнать по телефону 04 («104» с мобильного телефона).