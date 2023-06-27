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НовостиОбщество27 июня 2023 10:50

Жители Бахты останутся без газа на два дня

На газопроводе пройдут работы по продувке
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Жителей просят не оставлять газ включенным на время работ.

Жителей просят не оставлять газ включенным на время работ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Бахте на два дня отключат газ. Об этом сообщает горадминистрация.

С 09.00 28 июня до 17.00 29 июня в поселке пройдут работы по продувке газопровода низкого давления. В связи с этим без ресурса останутся жители следующих адресов:

- Поселковая, 1а, 3а, 9а, 5, 13а, 13б, 13в;

- Черемуховая, 2, 4, 4а, 7, 8, 9а, 9б, 10;

- Клеверная, 2;

- Лютиковая, 1, 2, 4, 5, 7, 8, уч.295 (д. 10),12, уч.405 (д. 6);

- Розовая, 4, 6, 10, 17, 21, 23, 27;

- Фиалковая, 1, 2, 5, 6, 9, 12а.

Жителей просят не оставлять включенным газ и перекрыть краны.

Интересующую информацию можно узнать по телефону 04 («104» с мобильного телефона).