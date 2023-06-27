В Кирове начали расследование в отношении ООО «РусФинанс»

Сотрудники УФАС начали административное расследование. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове возбудили дело об административном правонарушении из-за рекламы о предоставлении кредита. Подробности сообщили в областном УФАС.

Речь идет о компании «РусФинанс». Как сообщает ведомство, организация распространила в газетах рекламу услуг - предоставление и рефинансирование кредита. В то же время она не состоит в госреестрах, размещенных на сайте Банка России, и не может осуществлять такую рекламу. Кроме того, в объявлениях указали несоответствующие действительности сведения об условиях предоставления услуг и не предоставили часть существенной информации.

- В отношении ООО «РусФинанс» вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, - добавили в ведомстве.