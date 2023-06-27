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НовостиОбщество27 июня 2023 8:15

В Кирово-Чепецке открыли городской пляж

Качество воды и песка соответствует нормам
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
В текущем году торговли на пляже не будет.

В текущем году торговли на пляже не будет.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Кирово-Чепецке открылся городской пляж. Об этом сообщили в местной горадминистрации.

Рабочие обновили «грибки», кабинки для переодевания, стойки для сетки и ворота для футбола. На пляже есть боновые ограждения и биотуалеты. Дно реки проверено и очищено. Роспотребнадзор и санэпидемстанция не нашли никаких нарушений: по пробам воды и почвы все показатели в норме.

- К сожалению, торговли на пляже не будет. Администрация дважды объявляла аукцион на использование имеющегося на пляже места для летней торговли, но интересантов не оказалось, - добавили в чепецкой администрации.

Напомним, в Кирове городской пляж официально открылся 19 июня. Роспотребнадзор также проверил песок и воду и не выявил никаких нарушений.