27 июня десятки кировчан останутся без воды

Воды в домах не будет на протяжении всего дня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Десятки горожан останутся сегодня без воды. МУП «Водоканал» информирует о плановых отключениях воды 27 июня в Кирове.

Из-за ремонтных работ на сетях параметры подачи ХВС изменят по следующим адресам:

Ленинский район с 08.00 до 18.00

- Октябрьский проспект, 153.

Первомайский район с 09.00 до 16.00

- Динамовский проезд, 2, 4, 6, 6к3, 6к1, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14к3, 18, 20, 26, 28;

- Московская, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а;

- Набережная Грина, 15, 17, 19, 21.

Октябрьский район с 09.30 до 19.00

- Широнинцев, 5, 7, 9, 11, 11а.

Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.

МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.