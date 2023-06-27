27 июня десятки кировчан останутся без воды

Воды в домах не будет на протяжении всего дня.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Десятки горожан останутся сегодня без воды. МУП «Водоканал» информирует о плановых отключениях воды 27 июня в Кирове.
Из-за ремонтных работ на сетях параметры подачи ХВС изменят по следующим адресам:
Ленинский район с 08.00 до 18.00
- Октябрьский проспект, 153.
Первомайский район с 09.00 до 16.00
- Динамовский проезд, 2, 4, 6, 6к3, 6к1, 8а, 10, 12, 14, 14а, 14к3, 18, 20, 26, 28;
- Московская, 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а;
- Набережная Грина, 15, 17, 19, 21.
Октябрьский район с 09.30 до 19.00
- Широнинцев, 5, 7, 9, 11, 11а.
Место подвоза воды можно узнать по этой ссылке.
МУП «Водоканал» приносит извинения за доставленные неудобства.