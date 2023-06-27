Мальчику из Чепецка, напоровшемуся на обрезок столба, могут присудить компенсацию

МКУ не убрала остатки конструкций - за них и запнулся мальчик. Фото: скриншот с видео Народного фронта

Прокурор Кирово-Чепецка вышел в суд с иском против МКУ «Дорожно-эксплуатационная служба». В заявлении он требует компенсации морального вреда пострадавшему мальчику.

3 июня 8-летний ребенок, гуляя на детской площадке во дворах по улице Володарского, запнулся за обрезок металлической конструкции и упал. Мальчик получил серьезные ушибы и ссадины.

- Установлено, что мальчик запнулся за остатки конструкции, своевременно не демонтированной работниками МКУ, в чьем управлении находится указанная территория, - уточняют в прокуратуре Кировской области.