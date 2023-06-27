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НовостиОбщество27 июня 2023 7:38

Киров примет Всероссийский фестиваль охоты и рыбалки

Мероприятия пройдут во ВГАТУ, в Чистых прудах и на озере Русском
Петр МАКСИМОВ
Фестиваль состоится 29 июня - 1 июля

Фестиваль состоится 29 июня - 1 июля

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове состоится Всероссийский фестиваль «Вятский охотник и рыбак». Мероприятия пройдут с 29 июня по 1 июля.

Экспертов обучат работе с охотничьими трофеями, плюсом проведут конференцию о современных проблемах природопользования и звероводства. В корпусах ВГАТУ выставят фотографии, картины, трофеи и работы таксидермистов. Вход свободный, - уточняют в правительстве Кировской области.

Конкурсы рыбаков и туристских песен примут озеро Русское и Чистые пруды.

А 1 июля в учхозе ВГАТУ (Чистые пруды) откроют областную выставку охотничьих собак с показательными выступлениями и выставкой фермерской продукции.