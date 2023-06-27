Киров примет Всероссийский фестиваль охоты и рыбалки

Фестиваль состоится 29 июня - 1 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове состоится Всероссийский фестиваль «Вятский охотник и рыбак». Мероприятия пройдут с 29 июня по 1 июля.

Экспертов обучат работе с охотничьими трофеями, плюсом проведут конференцию о современных проблемах природопользования и звероводства. В корпусах ВГАТУ выставят фотографии, картины, трофеи и работы таксидермистов. Вход свободный, - уточняют в правительстве Кировской области.

Конкурсы рыбаков и туристских песен примут озеро Русское и Чистые пруды.

А 1 июля в учхозе ВГАТУ (Чистые пруды) откроют областную выставку охотничьих собак с показательными выступлениями и выставкой фермерской продукции.